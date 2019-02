Gestolen auto en kilo hennep in beslag genomen

Agenten zijn poolshoogte gaan nemen en troffen een auto met daarin een Fransman van 28 jaar oud zonder vaste woon- of verblijfplaats. Omdat er een flinke hennepgeur uit de auto kwam vroegen de agenten om uitlevering van alle aanwezige drugs. In totaal kwam er een kilo gedroogde hennep tevoorschijn.

Door de agenten is onderzoek gedaan naar de auto, maar die kwam verder niet voor in de (internationale) systemen. Toen de politiemannen echter iets verder keken dan hun neus lang was, ontdekten zij dat er een kentekenplaat over de originele plaat gemonteerd was. Toen bleek ineens dat de auto als gestolen gesignaleerd stond. Het voertuig was gestolen in Frankrijk.

Zowel de auto als de hennep is in beslag genomen. De Fransman is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zit hij nog vast. Hij zal gehoord worden over het incident.