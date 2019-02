Man bedreigt agenten met de dood na geluidsoverlast

Over de man waren al verschillende meldingen van geluidsoverlast binnengekomen. ’s Avonds laat zijn politieagenten bij de man geweest om muziekapparatuur in beslag te nemen. Er was een afspraak met de man gemaakt dat dit zou gebeuren als er meer meldingen zouden binnenkomen. De man was boos op de politie omdat de apparatuur in beslag was genomen. Hij dreigde de aanwezige agenten dood te maken. Hierop is besloten om de man aan te houden. De man is naar een politiecellencomplex gebracht en zal daar verder gehoord worden over de hem ten laste gelegde feiten.

Aan een dergelijke situatie is vaak al een heel traject van overlastmeldingen vooraf gegaan. Op een gegeven moment wordt de beslissing genomen om apparatuur in beslag te nemen, omdat de overlast te erg wordt. Als dat gebeurt dan doen agenten ook maar gewoon hun werk. De politie heeft er dan uiteraard begrip voor dat mensen dat niet leuk vinden, of zelfs boos worden. Maar de politie heeft er geen begrip voor als mensen agenten gaan bedreigen of dreigen geweld aan te doen. Dan ga je een grens over en dat accepteren we niet.

De politie pakt onderzoeken van geweld tegen hulpverleners met voorrang op en het beleid van het OM is er op gericht om veel zwaardere straffen te eisen. Klik hier voor meer informatie over de veilige publieke taak.