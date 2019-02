Getuigen gezocht na vernieling en poging brandstichting woning

De bewoner van een pand aan het Veldhovense Grote Kerkepad zag dinsdagavond toen hij thuiskwam dat de ramen aan de voorkant van zijn woning waren ingegooid. Eénmaal binnen ontdekte hij dat ook geprobeerd was om brand te stichten. Het slachtoffer meldde dit meteen bij de politie. De forensisch specialisten deden dinsdagavond direct sporenonderzoek in en om het pand en agenten gingen de buurt in om mensen te spreken die mogelijk iets gezien of gehoord hebben. Ook wordt bekeken of in de omgeving bewakingsbeelden hangen met beelden die misschien meer kunnen vertellen.



Denk met ons mee

Het ingooien van de ramen en de poging brandstichting moet dinsdag 19 februari tussen 11.00 en 18.00 uur zijn gebeurd. Mensen die iets verdachts hebben gezien bij of in de omgeving van de woning spreken we graag. Ook mensen die filmpjes, foto’s of bewakingsbeelden hebben en nog geen contact met ons hebben gehad, vragen we om die met ons te delen. Informatie delen kan door te bellen naar 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Het is ook mogelijk om via onderstaand tipformulier online informatie en beeldmateriaal te delen.