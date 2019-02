Inbrekersduo opgepakt in onderzoek naar woninginbraken

Vanmorgen zijn meerdere slachtoffers geïnformeerd over de arrestaties: “Onze auto werd bij een inbraak weggehaald. Gelukkig is dat allemaal via de verzekering opgelost, maar de gedachte dat er mensen in je woning zijn geweest is iets dat behoorlijk indruk maakt. Het is voor ons heel goed nieuws om te horen dat de daders waarschijnlijk gepakt zijn”, zo vertelde een gedupeerde.