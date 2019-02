Internationale actie tegen mobiel banditisme

In Duitsland Hield de politie in de regio’s Gronau en Gildehaus drie personen aan die respectievelijk 4.5 kilo hennep, 205 gram heroïne en 5180 gram heroïne in hun voertuig vervoerden. Verder werden vijf bestuurders betrapt op het rijden onder invloed van drugs en zes bestuurders die niet in het bezit waren van een rijbewijs. Onder andere een valse Spaanse identiteitskaart en een taser werden in beslag genomen.

Mobiel banditisme

Onder mobiel banditisme verstaan we: rondtrekkende dadergroepen, zonder vaste woon-of verblijfplaats, die zich in wisselende samenstelling schuldig maken aan vermogensdelicten. De aanpak van mobiel banditisme is een speerpunt van de Landelijke Eenheid.