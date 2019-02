Uitzending Bureau Brabant maandag 25 februari

Een moeder en haar zoon werden op zaterdagnacht 24 november door twee gewapende mannen overvallen in hun huis aan de Scheepersdijk. Terwijl de moeder en zoon beiden op de bank zitten staan er ineens twee mannen, waarvan een met pistool, in de woonkamer. Ze roepen om de kluis en proberen de vrouw vast te binden met duct tape. Die zet het op een gillen waarop de daders toch maar weer vertrekken. De mannen rennen vervolgens zonder buit weg in de richting van de Gemullehoekenweg. Een camera in de buurt maakte interessante beelden. Niet van twee, maar van vijf jongemannen, waarvan de politie denkt dat ze met de overval te maken hebben. We reconstrueren deze overval. Help ons mee deze overvallers te vinden!

Maandagavond om 18.00 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.00 uur.