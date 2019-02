Vier mannen aangehouden voor mishandeling in parkeergarage Rotterdam

De vier aangehouden mannen zijn afkomstig uit Rotterdam (23), Hendrik Ido Ambacht (20), Schiedam (24) en Capelle aan den IJssel (22).

De mishandeling vond plaats op 1 december vorig jaar rond 23.45 uur in een parkeergarage aan het Beursplein in Rotterdam. Het slachtoffer was met een vriend en vriendin uit in Rotterdam. Terwijl de vriend en vriendin nog bij de parkeerautomaat stonden, liep het slachtoffer alvast naar de auto.

Scheldend omdat hij kort daarvoor bij een café geweigerd was, liep het slachtoffer door de parkeergarage. De vier mannen, die ook in de parkeergarage waren, hoorden dit. Eén van de mannen gaf het slachtoffer een fikse kopstoot. Zijn vrienden die hem te hulp snelden, werden ook bedreigd door een andere man uit de groep. Vervolgens gingen de mannen er samen in een auto vandoor.

Het slachtoffer gaf aan dat zijn geaardheid mogelijk een rol heeft gespeeld bij de mishandeling. In het verhoor heeft de politie de verdachten hier uitgebreid naar gevraagd. Op basis van deze informatie bepaalt het OM of er sprake was van een mishandeling met een discriminatoir aspect.

De vier mannen zitten vast en zijn verhoord.