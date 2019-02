Aantal incidenten personen met verward gedrag blijft stijgen

Om te zorgen dat er eerder hulp en steun komt voor kwetsbare mensen, pleitte de politie, met het Schakelteam eerder al voor meer hulpverleners in de wijken. Het vervoeren, opvangen en helpen van personen met verward gedrag is eigenlijk geen politiewerk. Agenten komen er vaak bij als het al te laat is. Deze mensen zouden in een eerder stadium geholpen moeten worden.

Net zoals de politie zouden ook professionals uit de zorg en ondersteuning 24/7 bereikbaar en beschikbaar moeten zijn in wijken en buurten. Samen met wijkagenten kunnen zij zorgwekkende signalen vroeg oppikken en kwetsbare mensen eerder voorzien van passend vervoer, goede zorg en ondersteuning. Bij de politie zijn ze vaak niet op de goede plek. Want veel mensen met verward gedrag die met de politie in aanraking komen zijn niet of nauwelijks overlast gevend, crimineel of gevaarlijk. Het gaat vaak om kwetsbare mensen die hulp nodig hebben. Passend vervoer, goede zorg en ondersteuning kan veel leed voor de persoon zelf en de omgeving voorkomen.