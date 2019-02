Verdachte aangehouden voor overval twee tankstations

De politie kwam de man op het spoor toen hij bij een ander tankstation in Deventer had getankt en vervolgens is weggereden zonder te betalen. Na het checken van het kenteken heeft de politie de man in zijn woonplaats aan kunnen houden.

De overvallen zijn uitgebreid behandeld in de uitzending van Onder de Loep van RTV Oost. De eerst overval vond plaats op donderdag 3 januari en de tweede op 23 januari. Beide keren ging de man er met een onbekend geldbedrag vandoor.