Drie mannen overvallen KFC in Almere

In de nacht van woensdag 20 op donderdag 21 februari liepen drie, in het donker geklede, mannen de horecagelegenheid binnen. Zij bedreigden het personeel met een wapen en gingen er vandoor in de richting van de Molenbuurt met onbekende buit. De politie heeft in de omgeving nog gezocht, maar het drietal is niet gevonden. Personeelsleden en klanten zijn opgevangen en door politieagenten en gehoord. Voor hen is ook slachtofferzorg geregeld. Eind januari werd dezelfde KFC ook al eens overvallen.