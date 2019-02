Recherche op zoek naar voortvluchtige verdachten van overval

De overval vond plaats op de vroege ochtend van donderdag 17 januari aan de Plantage Muidergracht, ter hoogte van de Plantage Lepellaan. Die ochtend krijgt de politie rond 06.00 uur een melding dat een koerier zojuist is overvallen door meerdere mannen. Bij de overval is geschoten, waarbij het been van de koerier geschampt is. Ook is hij op zijn hoofd geslagen.

De verdachten slaan na de overval op de vlucht, maar politieagenten weten twee van hen vrij snel te vinden. Na een achtervolging – waarbij agenten enkele waarschuwingsschoten lossen – worden twee verdachten van 18 en 22 jaar uit Amsterdam aangehouden. Zij zitten op dit moment nog vast.

Met de aanhouding van de twee verdachten is het rechercheonderzoek nog niet afgerond. Er wordt namelijk nog gezocht naar de andere verdachten. De rechercheurs willen daarom graag in contact komen met mensen die mogelijk getuige zijn geweest van de overval of van de vlucht van de verdachten. Informatie kan worden doorgegeven aan de recherche via 0900-8844. Anoniem melden kan via 0800-7000. Het is ook mogelijk om informatie door te geven via het onderstaande tipformulier.