Man zwaargewond na aanrijding

De aanrijding vond plaats op de parkeerplaats van het winkelcentrum Het Kleine Loo. Omstanders startten direct de hulpverlening op voor het slachtoffer. Nadat hij met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd was, kwam het onderzoek naar de toedracht op gang. De afdeling Verkeer is dringend op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord. Was u getuige van het ongeval? Neem dan contact met ons op via 0900-8844.