Harde knal veroorzaakt schade aan woning

De districtsrecherche zoekt getuigen en filmmateriaal. Hebt u iets verdachts gezien of gehoord in de omgeving van de Van Alphenstraat? Of bent u in bezit van camerabeelden van deze omgeving waarop mogelijk verdachten staan? Neem dan contact op met ons via 0900-8844. Liever anoniem? Bel met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.