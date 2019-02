Agent in vrije tijd houdt verdachte van diefstal aan

Op donderdag 21 februari 2019 om 19.20 uur merkte het personeel van een restaurant op de Haagsemarkt dat een bezoeker weg liep met een huistelefoon. Enkele medewerkers gingen achter hem aan en probeerde hem tegen te houden. De verdachte rukte zich los en fietste weg. Een politieagent in zijn vrije tijd, die daar toevallig langs fietste vroeg wat er aan de hand was. De restaurantmedewerkers wezen de verdachte aan en de agent spurtte achter hem aan. Een stuk verder kon hij de verdachte, die zich verzette, tegen de grond werken. De agent maakte zich bekend dat hij van de politie was en hield de verdachte aan. Collega’s waren snel ter plaatse om de verdachte, een 37-jarige man uit Breda, over te nemen. In zijn vlucht zou de verdachte ook nog een auto beschadigd hebben. De recherche onderzoekt de zaak.