Man bedreigt ex met vuurwapen

Omstreeks 15.10 uur belt een vrouw uit Roosendaal dat zij door een ex-vriend is bedreigd met een vuurwapen. Na onderzoek is deze in zijn woning in Goes aangehouden voor de intimidatie. Daar is ook wapen gevonden wat een imitatie vuurwapen blijkt te zijn. De man is voor verhoor meegenomen naar een politiecellencomplex en zit nog vast. Het nepvuurwapen is in beslag genomen.