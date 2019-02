Twee mannen aangehouden verdacht van vernieling en bedreiging.

Op woensdag 20 februari 2019 om 16.50 uur kwam er bij de meldkamer een melding binnen van een conflict aan de Prunusstraat. Toen agenten ter plaatse kwamen bleek dat er een ruit vernield was en dat er iemand gewond was door een mes. Ambulancepersoneel bekeek het slachtoffer die maar een geringe verwonding had. Er waren bij een woning twee bekenden langsgekomen. Dat contact ontaardde in een conflict waarbij een ruit vernield was. Op het moment dat de twee mannen de bewoner met een mes bedreigden wilde hij ook een mes pakken waarbij hij zich zelf verwondde. De verdachten waren al weggereden in een auto. Er is een aangifte opgenomen en de recherche startte een onderzoek.