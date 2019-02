Aanhoudingen na poging overval op winkel

De mannelijke verdachte richtte een vuurwapen of een daarop gelijkend voorwerp op de bediende welke vervolgens begon te schreeuwen. De verdachte is de winkel uitgevlucht zonder buit. De politie wist hem korte tijd later op de Prins Mauritslaan te arresteren. De vrouw hoorde bij de man en reed rond met gestolen kentekenplaten waarop zij ook werd aangehouden. De zaak is in onderzoek.

2019027330