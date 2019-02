Mishandeling na verkeersconflict

Het slachtoffer reed met zijn auto de Meulenwiekelaan in. Ondanks dat er sprake is van eenrichtingsverkeer, kwam er bij het inrijden een andere auto aangereden. Het slachtoffer toeterde vervolgens naar deze auto, ook omdat het een smalle weg betreft. De bestuurder van die tegenliggende auto is toen uitgestapt en heeft samen met zijn medepassagier het slachtoffer twee keer geslagen en bedreigd. Het slachtoffer is gewond geraakt in het gezicht.

Signalement:

Verdachte 1:

- Licht getint

- Fors postuur

- Circa 1.85 cm lang

- Circa 40/50 jaar

- Gemillimeterd haar

- Zwarte, danwel donkerblauwe parkajas met capuchon

- lichtblauwe broek

- Sprak volgens de aangever Marokkaans

Verdachte 2:

- Licht getint

- Circa 30 jaar

- Zwart haar

- Volle, niet te lange baard

- Sprak volgens de aangever Marokkaans

Getuigenoproep

De recherche is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien hebben tussen 18:15 uur en 18:30 uur op donderdag 21 februari. Heeft u informatie voor de politie? Neem dan contact op via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.