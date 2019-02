Inbrekers aangehouden

Omstreeks 22.50 uur kreeg de politie een melding dat een getuige twee mannen op het dak aan de achterzijde van een woning had gezien. De getuige vermoedde, dat er werd ingebroken.

De politie ging met meerdere eenheden ter plaatse en kon het huizenblok afzetten. Een van de verdachten werd gezien en kon direct worden aangehouden. Een tweede had zich verstopt in de tuinen achter een van de woningen. Een ingezette diensthond vond de verdachte echter. Toen deze verdachte er vandoor wilde gaan en over een schutting probeerde te klimmen, beet de hond hem in een been.

Terwijl de twee verdachten werden afgevoerd naar het politiebureau, zagen de politiemensen een auto rijden, waarin een derde verdachte zat. Ook hij werd aangehouden.

De politie stelt een nader onderzoek in.

2019034449