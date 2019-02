Politie zoekt getuigen diefstal

Het echtpaar drijft een winkel in tweedehands kleding. Omstreeks 15.00 uur kwam een jonge vrouw aan de deur die op zoek was naar een specifiek kledingstuk. De deur, die normaal dicht zit, werd voor de vrouw open gedaan. Terwijl de vrouw geholpen werd, kwamen er nog vier personen binnen. Hierdoor werd het echtpaar afgeleid en is de vrouw vermoedelijk binnendoor naar de woning van het echtpaar gelopen. Hier werden geld en sieraden buitgemaakt.

2019034458

