Politie zoekt getuigen overval

Omstreeks 11.00 uur was de 60-jarige bewoonster van het pand in de huiskamer toen zij de voordeur open hoorde gaan. Er vanuit gaande dat het een van de kinderen was, schrok zij hevig toen er plotseling drie onbekende mannen binnen kwamen. De mannen eisten geld en sieraden. Om hun eisen kracht bij te zetten, dreigden zij met wapens. Na de overval verdwenen de mannen weer in onbekende richting.

Bij de overval raakte niemand gewond. Er werden geld en sieraden buit gemaakt.

2019034062