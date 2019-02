Verdachte drugshandel aangehouden

Die middag, omstreeks 15.40 uur, was de politie aanwezig in de omgeving van Beverwijk en Heemskerk. Hier zagen zij een auto rijden op de Luxemburglaan in Heemskerk. De bestuurder kwam verdacht over toen hij een onlogische route door Heemskerk en Beverwijk reed. Toen er op de Olieslagerslaan in Beverwijk een vrouw in de auto stapte en korte tijd later weer vertrok, vermoedde de politie dat het om drugshandel ging.