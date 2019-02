Vier verdachten van afpersing en poging ontvoering aangehouden

Enkele dagen later, maandagavond 18 februari, drongen meerdere mannen na aankloppen de woning binnen van een 47-jarige Hagenaar. De mannen spraken dwingend tegen de Hagenaar en eisten een groot geldbedrag van hem. Ook wilden zij de auto van de man hebben. De Hagenaar werd meegenomen door de mannen en reden met hem in zijn auto door Den Haag om hem op die manier geld te laten geven. Pas enkele uren later werd de Hagenaar uit de auto gezet. De auto werd meegenomen door de mannen.



Uit de onderzoeken naar de twee zaken bleek dat de daders van de poging ontvoering dezelfde personen waren als de daders van de afpersing en gijzeling. Door camerabeelden werden de identeiten van de mannen bekend. Dit leidde tot de aanhouding van twee verdachten, van 23 en 30 jaar, op het Rijswijkseplein op woensdagavond. Agenten reden daar de twee in hun auto klem.



De twee andere verdachten werden nog dezelfde avond aangehouden. Het is nog niet duidelijk waarom de twee slachtoffers doelwit waren.



De politie heeft voor het verdere onderzoek telefoons, twee auto’s, een slagwapen en een vuurwapen in beslaggenomen. De verdachten worden vrijdag 22 februari voorgeleid voor de rechter-commissaris.