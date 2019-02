Teamchef Leidschendam-Voorburg: Tegengaan autobranden heeft hoogste prioriteit

De projectgroep besluit welke maatregelen de politie zelf neemt tegen de autobranden. Maar ook de hulp van de inwoners van Leidschendam en Voorburg is hard nodig. Jaap: “Bewoners zijn onze oren en ogen in de wijk. Vooral hondenbezitters laten iedere dag de hond uit via een vast rondje, en zijn daardoor vertrouwd met de omgeving. Het valt hen waarschijnlijk snel op als er iets afwijkt in het straatbeeld of iemand zich verdacht gedraagt. Als u iets verdachts ziet, belt u dan gelijk 1-1-2. U hoeft niet bang te zijn dat u voor niets belt, want de centralist van de meldkamer stelt gerichte vragen en schat in welke handelingen nodig zijn.”



In de uitzending van het regionale opsporingsprogramma Team West van dinsdag 26 februari worden de autobranden behandeld. Om hier aandacht voor te vragen hebben agenten donderdag 21 februari flyers uitgedeeld in de wijk.