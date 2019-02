Wie loste er schoten in de Johan Idastraat?

De dag was nog maar net begonnen, toen er om 09.45 uur een auto stopte op de Johan Idastraat. Een inzittende loste schoten op een geparkeerd staande auto, die flink beschadigd raakte. Even later trof de politie ook kogelgaten in een huis aan de Meester Willemstraat, het verlengde van de Johan Idastraat. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt de schietincidenten. Getuigen zijn gehoord, camerabeelden veilig gesteld en sporenonderzoek verricht. De politie vraagt nog steeds getuigen om zich te melden als zij nog niet met de politie hebben gesproken.

Getuigenoproep

De auto van waaruit werd geschoten, was volgens getuigen mogelijk een Audi en donker van kleur. Het is onbekend hoeveel personen erin zaten. Via de Johan Idastraat reed de auto mogelijk door naar de Meester Willemstraat. Alle informatie is welkom. U kunt bellen naar 0900-8844 of als u liever anoniem wilt blijven naar 0800-7000. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen.