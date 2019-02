Pinpas bejaarde vrouw op brute wijze gestolen

Tilburg - Een 88-jarige vrouw is gistermiddag in de wijk Wandelbos bij thuiskomst na het boodschappen doen door een man een vrouw op brute wijze beroofd van haar pinpas. De dieven hebben vermoedelijk in een winkel op het Paletplein de pincode afgekeken. Kort na de diefstal werden namelijk met de gestolen pas enkele duizenden euro’s opgenomen. De politie stelt een nader onderzoek in.