Vrouw (31) aangehouden voor huiselijk geweld

De politie kreeg een melding dat op een adres in de Stationsbuurt na een ruzie om een ambulance was gevraagd. Ter plaatse bleek dat een 31-jarige vrouw ruzie had gehad met de 64-jarige bewoner. Daarbij zou zij hem met platte hand en met de vuist op het voorhoofd hebben geslagen. Het slachtoffer zag er versuft uit en had een flinke bult tussen zijn wenkbrauwen. De vrouw had blauwe knokkels en verwondingen op haar rechterhand. In de woning stonden meerdere geopende halve liters bier. Beide personen waren vermoedelijk onder invloed van alcohol. De man ging steeds trager en moeilijker spreken waarna de ambulanceverpleegkundigen het nodig vonden om de man vanwege zijn spraak in combinatie met het hoofdletsel mee te nemen naar het ziekenhuis. De vrouw werd ambtshalve aangehouden. De vrouw vond het nodig om vanwege de stress nog snel een paar slokken van een geopend blikje bier te nemen.