Snel succes met aanhoudingen na overvallen regio Eindhoven

Wat opnieuw opvalt is de jeugdige leeftijd van de aangehouden verdachten. Het gaat om jongens van 13, 15 en 18 jaar oud, die in de regio woonachtig zijn. Maar ook het gemak waarmee onschuldige en vaak jonge medewerkers van winkels met wapens worden bedreigd, baart zorgen. “Helaas gebeuren er de laatste maanden veel overvallen in Eindhoven, waarbij standaard met wapens wordt gezwaaid”, zegt de chef van de recherche Danny Frijters. In veel gevallen zijn de daders nog maar tieners en dat is een zeer zorgelijke ontwikkeling.“ Hij vervolgd: “Zij lijken zich vaak niet te realiseren hoe enorm de impact op slachtoffers is. Maar we zitten er met ons overvallenteam bovenop en gelukkig kunnen we regelmatig, net als vandaag, successen melden.”