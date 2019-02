Veel vragen rond schietincident Helmond

Intussen was duidelijk geworden dat er mogelijk geschoten was op de Heistraat in het centrum van Helmond. Op en rond de Heistraat werd vervolgens langdurig gezocht naar sporen. Uit niets bleek dat er in die omgeving was geschoten. Niemand had wat gehoord en ook het slachtoffer wilde geen duidelijkheid geven over de toedracht of de locatie van het schietincident.