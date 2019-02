23 Jaar na de moord op Mike Duif

Het slachtoffer

Mike Duif was 26 jaar en werkte bij een computerbedrijf, maar werd daar ontslagen. Daarna is hij in computers en computeronderdelen gaan handelen. In de nacht voor zijn dood is Mike met vrienden in een discotheek in Hilversum geweest. Na sluitingstijd (05.00 uur) zet hij vrienden thuis af. Daarna is hij op het Zandpad in Utrecht geweest. Hij zei dat hij drugs wilde halen. Rond 07.00 uur zet Mike de laatste vriend thuis af. Rond 09.30 uur lag Mike in bed en is door een medebewoner gezien. Deze medebewoner komt tegen 19.00 uur weer thuis en ziet dat het hele huis overhoop is gehaald. In de keuken vindt hij het lichaam van Mike.



Coldcase-kalender

Ook in oude zaken, blijven wij uitkijken naar nieuwe aanknopingspunten. Vandaar dat deze zaak is opgenomen in de Coldcase-kalender 2019. In de Coldcase-kalender vindt u ook andere onopgeloste zaken waar wij graag informatie over willen hebben, zodat eindelijk een einde komt aan de onzekerheid van de nabestaanden.



Tips

Heeft u de gouden tip die kan leiden naar de daders van de moord op Mike? Meld deze informatie via 0900-8844. Liever anoniem tips doorgeven? Dat kan ook via Meld Misdaad Anoniem telefoon 0800-7000.