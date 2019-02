Beroving na een afspraak via Marktplaats

Het slachtoffer had een afspraak via Marktplaats gemaakt om iets te verkopen. Twee mannen meldden zich aan de deur en het slachtoffer liet deze binnen. Nadat de mannen het product bekeken hadden, bedreigden zij het slachtoffer en gingen er met de buit vandoor. Zij verlieten de woning en renden weg over de Julianalaan richting de Emmalaan.



Signalement

De verdachten hebben het volgende signalement. De ene man was rond de 1.85 meter lang, heeft een donkere huidskleur en is atletisch gebouwd. Hij droeg een donsjas met rood/wit/blauwe banen. De andere man was kleiner van stuk, zo’n 1.75 meter en een stevig postuur. Hij droeg een grijs trainingspak voorzien van een hoodie met een buidelzak aan de voorzijde. Daarnaast droeg de tweede man een donker windjack en een donkere muts. Beiden spraken accentloos Nederlands.



Informatie en tips

De politie is op zoek naar getuigen van deze beroving en wil graag in contact komen met getuigen die iets gezien hebben. Wellicht heeft u donderdag de twee mannen weg zien rennen op de Julianalaan of de Emmalaan? Of misschien beschikt u over camerabeelden waar de twee op te zien zijn. Neem in dat geval contact met ons op. Dat kan via het nummer 0900-8844. Wilt u uw informatie liever anoniem melden? Dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.