Poging beroving na een afspraak via internet

De slachtoffers hadden een afspraak via internet gemaakt om iets te verkopen. Toen zij de mogelijke koper binnen lieten om te betalen, bedreigde de man de slachtoffers en probeerde hij hen het product afhandig te maken. Dit laatste lukte niet en de man ging er uiteindelijk vandoor in een grijze hatchback auto met een blauwe kentekenplaat.



Signalement

De koper heeft het volgende signalement: het betreft een man van 1.75 meter lang, tussen de 20 en 30 jaar oud met een donkere huidskleur. Hij droeg een donkere broek en een grijze hoodie. Op het hoofd droeg hij een blauwe muts.



Informatie en tips?

De politie is op zoek naar getuigen van deze poging beroving en wil graag in contact komen met getuigen die iets gezien hebben. Wellicht heeft u donderdagochtend de man zien weg rennen? Of is de grijze hatchback auto met de blauwe kentekenplaat u opgevallen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via het nummer 0900-8844. Wilt u uw informatie liever anoniem melden? Dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.