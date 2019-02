Bejaarde vrouw slachtoffer van babbeltruc

Omstreeks 20.00 uur was de vrouw in haar woning aan de De Wetstraat in Zaandam toen er werd aangebeld. Voor de woning stond een vrouw die aangaf namens de Thuiszorg te komen. Nadat zij zich met een soort pasje had gelegitimeerd, werd zij binnengelaten. Hier werd het slachtoffer gevraagd even haar sieraden af te doen zodat de nodige verzorging kon worden gegeven. Toen het slachtoffer dit had gedaan, verdween de onbekende vrouw met haar sieraden.

De daderes is een Nederalnds sprekende vrouw, van 1.65 tot 1.70 meter lang met een normaal postuur. Zij had kort stijl donker haar (boblijn) en droeg een donkere jas.

De politie verzoekt getuigen of eventuele slachtoffers van deze vrouw om contact op te nemen met de politie in Zaandam via tel.nr. 0900-8844.

2019035080