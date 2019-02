In de loop van de middag had de politie de twee mannen zien staan in de omgeving van de Leo XIII straat in Zaandam. Duidelijk was te zien dat de mannen drugs verhandelden aan verschillende klanten. Bij hun aanhouding leek de ene verdachte nogal zwaar geschapen te zijn. Dit kwam door een speelgoedei dat hij in zijn boxer had gestopt. In het ei zaten negen bolletjes (vermoedelijk) cocaïne en twee bolletjes (vermoedelijk) heroïne. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt. De drugs zijn in beslag genomen. De andere verdachte had geen drugs bij zich. Tegen beiden wordt proces-verbaal opgemaakt wegens het handelen in drugs.

2019034905 – 4919