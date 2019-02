Drieënzestig wikkels

Omstreeks 22.00 uur zag de politie een auto rijden op de Alkmaarseweg in Beverwijk. De auto viel op door de hoge snelheid waar mee werd gereden. De politie volgde de auto en zag dat onderweg even gestopt werd en dat iemand kort in- en uitstapte. Hierdoor ontstond het vermoeden van een drugsdeal. Die mogelijkheid werd bevestigd doordat het kenteken op naam stond van een persoon die bij de politie bekend was in relatie tot de Opiumwet. Op de Beneluxlaan werd de bestuurder aan de kant gezet.

In de auto vond de politie een jas. Hierin zaten in totaal drieënzestig (63) wikkels met een wit poeder. Het gaat hierbij vermoedelijk om cocaïne. De politie nam de drugs in beslag.

2019035116