Dronken achter het stuur

Ter plaatse trof de politie de auto aan. Achter het stuur zat een 37-jarige man uit Letland. De man kon niet meer recht op zijn benen staan en sprak met dubbele tong. Op straat weigerde hij mee te werken aan een blaastest. Hierop werd de man aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor een ademanalyse. Om goed met de man te kunnen praten, werd een tolk gewaarschuwd. Dit had achteraf weinig zin, omdat de verdachte de vrouwelijke tolk alleen maar uitschold en beledigde. Uiteindelijk weigerde de man ook mee te werken aan een ademanalyse. Uit onderzoek bleek vervolgens dat de man geen rijbewijs had, in 2018 al twee maal was gepakt voor het rijden onder invloed en dat zijn auto niet was verzekerd.

Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt.

2019035263