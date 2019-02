Twee aanhoudingen na poging beroving

Terwijl de politie gebeld werd, ging het slachtoffer zelf met een bekende op zoek naar de overvallers. Zij troffen er een aan op de Aletta Jacobslaan. De verdachte werd vastgehouden tot de politie even later ter plaatse was. Inmiddels was er publiek rond de aanhouding komen staan. Het slachtoffer herkende in het publiek nog een tweede verdachte. Ook hij kon worden aangehouden. Bij een van de verdachten zijn twee messen aangetroffen.

De politie stelt een onderzoek in naar de overige verdachten.

2019035109