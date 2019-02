Getuigen gezocht van vechtpartij Fruitweg

De twee mannen blijken bekenden van elkaar te zijn. Vermoedelijk was een ruzie de aanleiding van de vechtpartij, die uiteindelijk ontaarde in een steekincident. De melder gaf dan ook een goed signalement en looprichting van de weggelopen verdachte door. Kort na de melding hielden agenten in de omgeving een 37-jarige man uit Den Haag aan voor de mishandeling. Het slachtoffer liet zich in het ziekenhuis behandelen en doet aangifte.



De politie zoekt nog naar getuigen. Hebt u iets gezien of gehoord? En hebt u nog niet met de politie gesproken? Bel dan met de districtsrecherche Den Haag-Centrum via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.