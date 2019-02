Verdacht object aangetroffen na melding vuurwerkknallen

Een getuige kon goed omschrijven waar de harde vuurwerkknallen vandaan kwamen. Kort na de meldingen controleerden agenten in de Van Everdingenstraat een woning en een kelderbox. In de kelderbox troffen agenten het verdachte object aan. Een explosieven expert controleerde het object en liet daarna uit voorzorg meerdere woningen tijdelijk ontruimen. Het object is meegenomen voor nader onderzoek. Er wordt onderzocht of de vondst ervan verband houdt met de autobranden die deze maand in de gemeente Leidschendam-Voorburg plaatsvonden.



Tegengaan autobranden hoogste prioriteit

In de periode van 11 tot en met 18 februari brandden er zes auto’s uit in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Deze autobranden hebben een grote maatschappelijke impact. Het tegengaan van autobranden is voor het politieteam Leidschendam-Voorburg dan ook van de hoogste prioriteit. Blijf daarom alle verdachte situaties direct aan ons melden via 1-1-2. Meld u liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.