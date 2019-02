Man weigert speekseltest en zet het op een lopen

De Vlissinger werd op vrijdag 22 februari rond 23.15 uur op de Hercules Segherslaan aan de kant gezet. Omdat bij agenten bekend is dat de man in het verleden onder invloed van drugs achter het stuur heeft gezeten en omdat er een henneplucht uit de auto kwam vorderden ze hem een speekseltest te doen. Toen de dienders de test uit de dienstauto gingen halen besloot de man er te voet vandoor te gaan. Hij kon op de Jacob Marislaan worden ingerekend. Hij gooide nog iets weg. Later bleek dat een kleine verpakking met vermoedelijk drugs te zijn. Ook bleek hij hasj op zak te hebben. De man is afgevoerd naar het politiebureau. Daar weigerde hij bloed te laten af nemen. Daarop is zijn rijbewijs ingenomen. De verdachte is vervolgend rond 2.20 uur in vrijheid gesteld met verschillende processen-verbaal op zak.