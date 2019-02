Tilburger bedreigt en bespuugt agenten

Hij dreigde daarbij een van de dienders dood te maken. Hierop werd hij aangehouden ter zake bedreiging en openbare dronkenschap. Hij verzette zich hevig bij zijn arrestatie. Daarbij liep hij een bebloede lip op. Bij het cellencomplex spuugde hij een politieman een bloederige klodder in het gezicht. Ook een andere agent werd door enkele spetters geraakt. Voor de twee agenten is vanwege het in aanraking komen met bloed het prikprotocol in werking gesteld. Hij weigerde mee te werken aan een alcoholtest.