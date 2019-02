Vrouw bedreigt conducteur met mes

Volgens de conducteur sprak hij de vrouw op zaterdag 23 februari rond 1.30 uur aan omdat ze aan het roken was in de trein tussen Dordrecht en Roosendaal. Ook vroeg hij haar om haar treinkaartje. De vrouw reageerde helemaal niet op de conducteur. Ze stond op, duwde de conducteur en zijn collega aan de kant en liep naar een andere coupe. De conducteur en zijn collega gingen haar achterna. In de andere coupe bleek dat de vrouw inmiddels een mes in haar handen had. Ze hield het vlak voor het gezicht van de conducteur. Die wist haar samen met zijn collega te overmeesteren. De politie werd gewaarschuwd en de vrouw werd in bedwang gehouden. Ze is op station Roosendaal overgedragen aan agenten en afgevoerd naar het politiebureau. De vrouw is bij de politie bekend vanwege haar (verwarde) gedrag. Ze is ingesloten.