Automobilist ernstig gewond geraakt bij eenzijdig ongeval

De auto waarin de bestuurder reed is tijdens de aanrijding in tweeën gebroken. De bestuurder is door de brandweer uit de auto gehaald. Vervolgens is de bestuurder gelijk overgedragen aan het ambulancepersoneel en is overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de traumahelikopter kwam ter plaatse om te ondersteunen. De verkeersongevallenanalyse van de politie doet onderzoek hoe dit ongeluk heeft kunnen ontstaan.