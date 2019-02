Auto-inbreker aangehouden

Omstreeks 13.00 uur belde een getuige met de politie. Zij had gezien dat een man een auto probeerde open te breken op een parkeerterrein aan het De Favaugeplein in Zandvoort. De man was juist weggereden in een bestelauto.

Korte tijd later meldde de getuige dat de verdachte weer terug was. Hier trof de politie de man, terwijl hij probeerde het slot van een auto te forceren.

2019035457