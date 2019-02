Confrontatie tussen supporters voorkomen

De politie was al vroeg in de binnenstad aanwezig. Evenals een grote groep voetbalsupporters die klaarblijkelijk uit was op een confrontatie met Ajax-supporters. Deze groep verzamelde zich in eerste instantie op het Plein en verplaatste zich daarna naar het Malieveld. Op basis van deze actuele informatie zijn er passende en nodige maatregelen genomen, die gericht waren op een ordelijk verloop van de demonstraties. Onder andere werd een waterwerper uit voorzorg geparkeerd op de Bosbrug.



Vanuit Amsterdam gingen zondagochtend vijf bussen met Ajax-supporters richting het Malieveld, om daar te demonstreren tegen het besluit dat er ook dit jaar weer zonder uitpubliek wordt gespeeld in de wedstrijd ADO-Ajax. De bussen zijn op de A44 bij Sassenheim door agenten staande gehouden en gecontroleerd. Vanaf deze locatie begeleidden agenten de bussen Den Haag in, op weg naar een alternatieve demonstratielocatie. De burgemeester besloot, omwille van de veiligheid en uit vrees voor ernstige wanordelijkheden, tot deze wijziging. De voetbalsupporters demonstreerden vervolgens bij het Internationaal Strafhof.



Omdat de sfeer rond de middag op het Malieveld grimmiger werd en om te voorkomen dat deze groep voetbalsupporters de demonstratie van Ajax-supporters zou verstoren, mochten zij deze locatie korte tijd niet verlaten. Politieagenten hielden nauw toezicht. Hierbij zijn er in de loop van de middag in totaal zes arrestaties verricht.



De demonstratie van Ajax-supporters op de alternatieve locatie verliep zonder verdere bijzonderheden. Na afloop begeleiden politieagenten de vijf bussen weer de stad uit en keerden de voetbalsupporters huiswaarts. Kort daarna werden de op het Malieveld aanwezige ADO supporters één voor één gecontroleerd en konden daarna de locatie verlaten. Op het Malieveld werd onder andere vuurwerk en een boksbeugel aangetroffen.



Gele Hesjes

Daarnaast vond zondagmiddag in de Haagse binnenstad een demonstratie van ‘gele hesjes’ plaats. Ook deze demonstratie, die ordelijk verliep, werd door de politie begeleid. Nadat hun demonstratie was afgelopen, bleek dat vier demonstranten naar het Binnenhof waren gegaan. Omdat op het Binnenhof niet gedemonstreerd mag worden, werden zij verzocht het Binnenhof te verlaten, wat zij vervolgens deden.