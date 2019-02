Aanhouding na vechtpartij

Op 19 januari rond 18:15 uur ontving de politie een melding van het steekincident. Getuigen vertelden agenten dat er in de buurt van een woning een ruzie was ontstaan tussen meerdere personen. Een 15-jarige slachtoffer werd tijdens deze ruzie gestoken met een scherp voorwerp. Een ander slachtoffer zou tijdens de ruzie zijn geschopt en geslagen. Onderzoek leidde naar een 15-jarige Zoetermeerder. Hij zit vast en wordt maandag 25 februari voorgeleid voor een rechter-commissaris.



Het onderzoek naar het incident wordt voortgezet en daarbij sluit de politie meerdere aanhoudingen niet uit.



Iets gezien of gehoord?

De politie wil nog steeds graag in contact komen met mensen die getuige zijn geweest van dit incident. Hebt u camerabeelden of beschikt u over andere informatie? Bel dan 0900-8844. Liever anoniem? Bel Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.