Arrestatie na te koop aanbieden gestolen fiets

De 24-jarige Tilburgse had aangifte gedaan van de diefstal van haar fiets.Haar rijwiel was op 13 februari 2019 gestolen vanaf de Tivolistraat. Ze besloot op advies van een vriendin om de verkoopsite Marktplaats in de gaten te houden. Haar fiets is best wel opvallend omdat ze veel onderdelen heeft vervangen. Ze zag dat op vrijdag 22 februari haar fiets daarop te koop werd aangeboden voor 220 euro.