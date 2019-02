Handhavers en politie arresteren winkeldief

Oosterhout - De politie heeft zaterdagmiddag in samenwerking met twee BOA’s van de gemeente op de Arendstraat een Roemeense winkeldief (20) aangehouden. Hij had voor ruim 100 euro aan make up artikelen gestolen bij een drogisterij. Hij opereerde vermoedelijk niet alleen, op camerabeelden zijn nog drie mannen te zien, waarvan er in elk geval één ook diefstal pleegde. De verdachte is in verzekering gesteld.