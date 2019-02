Tilburger beroofd van jas en schoenen

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Hij vertelde dat hij met twee vrienden op stap was geweest. Hij werd door drie jongens aangesproken die aan zijn jas trokken. Ter hoogte van de bioscoop werd hij door het drietal tegen de grond gewerkt en daarna getrapt en geslagen. Ze beroofden hem van zijn groene Parajumper jas en Valentino schoenen en renden weg in de richting van de Magazijnstraat. Het zou gaan om drie getinte daders. De aangever werd nagekeken in de ambulance. Hij had door de klappen in zijn gezicht een bloedneus opgelopen. De politie stelt een nader onderzoek in.