Verzet bij arrestatie voor belediging

Kort daarna meldde Cameratoezicht dat de man een ander café was binnen gegaan. Een beveiliger heeft de man naar buiten geleid. Agenten wilden voor de zekerheid een tolk bellen om misverstanden te voorkomen. Hierop riep de Pool "You are Fascisten", "You are Rascisten" en "Fuck the Police". Deze termen riep hij luid en meerdere keren goed hoorbaar voor het uitgaanspubliek. Hierop werd hij aangehouden ter zake belediging Hij verzette zich daarbij hevig door druk om zich heen te zwaaien en te schoppen. Uiteindelijk lukte het hem te boeien en af te voeren. Ook in het cellencomplex bleef hij zich verzetten. Daar is om hem onder controle te krijgen, eén keer pepperspray in zijn gezicht gespoten.